Иран нарастил доходы от туризма на 40%

17 июн. 19:30

Доходы Ирана от туризма в 2021 году увеличились на 40%. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

В WTTC обратили внимание на то, что годом ранее туристическая отрасль Исламской Республики сократилась на 45% из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В отчете также сказано, что доля путешествий и туризма в общей экономике Ирана в 2021 году составила 4,1% (в 2020 году - 3,1%). При этом отмечается, что в прошлом году туристы потратили в Иране $2,5 млрд, передает агентство IRNA.