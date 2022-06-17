Древнейший в России христианский храм реконструируют в Ингушетии

17 июн. 19:25

Ингушетия получит федеральную субсидию в размере 35,7 млн рублей на реконструкцию древнейшего российского христианского храма Тхаба-Ерды, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В мае прошлого года из-за землетрясения в Грузии получил повреждения фасад храма, сейчас он закрыт для туристов.

"Тхаба-Ерды является объектом культурного наследия федерального значения и датируется, предположительно, VIII веком, но он может быть и древнее. Есть поручение президента страны выделить на реконструкцию наших башен финансирование и 35,7 млн на реконструкцию храма", - цитирует Калиматова ТАСС.

Глава республики пояснил, что после реконструкции в храм смогут приезжать не только жители Ингушетии и туристы, но и православные паломники.

Он уточнил, что уже разработана научно-проектная документация в рамках госпрограммы РФ "Развитие культуры".