Обвал перекрыл дорогу к трем горным районам Дагестана

17 июн. 19:32

Дорога в горах Дагестана оказалась перекрыта из-за обвала. В результате прервано транспортное сообщение с тремя районами республики.

"В Докузпаринском районе на 55-м километре автомобильной дороги республиканского значения Магарамкент - Ахты - Рутул произошел обвал верхового откоса дороги протяженностью свыше 50 м, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами Докузпаринского района, а также с Ахтынским и Рутульским районами региона", - говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, передает "Это Кавказ".

Расчисткой участка на месте обвала занимаются дорожные службы со спецтехникой. Пока наладить транспортное сообщение по временной схеме планируют сегодня до конца дня.