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Обвал перекрыл дорогу к трем горным районам Дагестана

Минтранс Дагестана

Дорога в горах Дагестана оказалась перекрыта из-за обвала. В результате прервано транспортное сообщение с тремя районами республики.

"В Докузпаринском районе на 55-м километре автомобильной дороги республиканского значения Магарамкент - Ахты - Рутул произошел обвал верхового откоса дороги протяженностью свыше 50 м, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами Докузпаринского района, а также с Ахтынским и Рутульским районами региона", - говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, передает "Это Кавказ".

Расчисткой участка на месте обвала занимаются дорожные службы со спецтехникой. Пока наладить транспортное сообщение по временной схеме планируют сегодня до конца дня.

ФОТО Минтранс Дагестана
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