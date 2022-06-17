"Газпром" будет развивать в Астраханской области сеть газовых заправок

17 июн. 19:07

Правительство Астраханской области и ПАО "Газпром" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива до 2030 года, - сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Стороны намерены активизировать работу по развитию рынка газомоторного топлива, сосредоточив усилия на создании условий для более широкого применения природного газа на муниципальном автомобильном транспорте и технике", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Также "Газпром" проработает дальнейшее развитие газозаправочной инфраструктуры региона: сейчас в Астраханской области работают всего три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции компании.