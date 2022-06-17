Турция представит стратегию в сфере климата до конца года

17 июн. 18:53

Турция до конца 2022 года опубликует Стратегию и План действий в сфере климата, что станет основой долгосрочной политики страны в экологической сфере. Об этом заявил сегодня на форуме ведущих экономик по энергетике и климату президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что на сегодняшний день Турция занимает 5-е в Европе и 12-е в мире место по объемам установленной мощности в сфере возобновляемой энергетики. По его словам, благодаря курсу на модернизацию в энергетическом комплексе, республика смогла снизить объемы вредных выбросов в атмосферу на 100 млн тонн в год.

Президент Турции также отметил, что события на Украине в очередной раз продемонстрировали важность энергетической безопасности.

Кроме того, Эрдоган акцентировал внимание на том, что энергоэффективность, переход на чистую энергию и преобразование энергии являются неотъемлемыми элементами энергетической безопасности. "Турция уже в течение длительного времени придерживается такой позиции. Мощность возобновляемых источников энергии в Турции составляет 54% от общей установленной мощности электроэнергии", - цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган сообщил, что Анкара готова сотрудничать и взаимодействовать со всеми партнерами в процессе перехода на чистую энергию и борьбе с изменением климата.