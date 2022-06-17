Сочи договорился о 13 крупных инвестпроектах на ПМЭФ

17 июн. 18:52

Руководство Сочи подписало все планируемые инвестиционные соглашения на XXV Петербургском международном экономическом форуме, написал мэр города Алексей Копайгородский в своем канале в Telegram.

"Сочи подписал протоколы о намерениях и соглашения о сотрудничестве на 154 млрд рублей в отношении 13 крупных инвестиционных проектов", - пояснил он.

По словам градоначальника, реализация этих проектов, относящихся к санаторно-курортной, логистической, сельскохозяйственной областям, даст городу около 7 тыс новых рабочих мест.

Копайгородский уточнил, что большинство инвестпроектов будут реализованы в санаторно-курортной отрасли: это строительство новых объектов (гостиничные комплексы в Красной Поляне и Лазаревском районе), а также реконструкция и модернизация пансионата "Кристалл", санаториев "Волна" и "Известия".