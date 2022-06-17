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Президент прокомментировала рекомендации Еврокомиссии по Грузии

Президент прокомментировала рекомендации Еврокомиссии по Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала рекомендации Еврокомиссии по заявке страны на статус кандидата в члены ЕС.

"Вы можете быть расстроены, я больше принадлежу к категории тех, кто зол… Факты не означают, что мы должны опустить руки. У нас нет времени ни на нытье, ни на разочарование, потому что то, что сегодня произошло, является предупреждением… Это наша вина", - цитирует ее "Новости-Грузия".

Президент напомнила, что речь идет именно о рекомендации, а не о решения, хотя фактически Грузия уже не попала в тройку и "сильно отстала" от Украины и Молдовы.

При этом Зурабишвили обратила внимание на то, что Грузия все же получила европейскую перспективу, и это серьезный шаг вперед.

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