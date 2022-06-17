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Токаев: Казахстан – за проект "Большой Евразии"

Токаев: Казахстан – за проект &quot;Большой Евразии&quot;

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики поддерживают идею проекта большой Евразии.

"Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого евразийского партнерства. В текущем году Казахстан председательствует в Содружестве независимых государств. Его успешный опыт, многолетнее функционирование в сложных геополитических условиях со всей очевидностью доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта "Большое евразийское партнерство", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

ШОС, АСЕАН и ЕАЭС тоже могли бы стать неотъемлемой частью большого евразийского пространства, - добавил Токаев.

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