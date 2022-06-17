Госкомитет Азербайджана прокомментировал нападение армянской диаспоры на здание Культурного центра посольства АР в Париже

17 июн. 18:23

Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой распространил заявление в связи с нападением представителей армянской диаспоры на здание Культурного центра посольства АР в Париже.

В нем сказано, что накануне в Культурном центре посольства прошла презентация документального фильма "Дорога, ведущая в Карабах" о Карабахе и Шуше, подготовленная французским телеканалом ERE TV. Кинолента рассказывает о военной агрессии Армении против Азербайджана, первой и второй Карабахских войнах, в ней продемонстрировано разрушение во время армянской оккупации всей инфраструктуры азербайджанских земель, говорится об осквернении оккупантами мечетей, где они содержали свиней.

В фильме также отмечено, что Агдам по масштабу разрушений был назван "Хиросимой Кавказа", сказано о работах по строительству и восстановлению, ведущихся Азербайджаном на своих землях после их освобождения от оккупации.

Во время презентации на здание Культурного центра было совершено нападение - его устроили представители армянской организации FRA Nor Seround, известной своими провокациями. В результате пострадала участница презентации, азербайджанка Айтен Мурадова, много лет живущая во Франции.

ЧП вызвало острую обеспокоенность азербайджанцев, азербайджанских диаспорских организаций во Франции и других странах мира, говорится в заявлении Госкомитета, и вдвойне прискорбно, что инцидент произошел во Франции - стране, высоко ценящей демократические принципы, права человека и право на безопасную жизнь.

В ведомстве выразили надежду, что действия виновных получат оценку в соответствии с французским законодательством и международным правом.