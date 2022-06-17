Страны ОДКБ готовятся к совместным учениям в Казахстане

17 июн. 17:50

Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведут подготовку к совместным учениям в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

В пятницу в Казахстане завершились вторые штабные переговоры по вопросам подготовки и проведения специальных учений "Поиск-2022", "Эшелон-2022" и командно-штабных учений "Взаимодействие-2022".

Щегрикович поведал, что в ходе них были рассмотрены и согласованы замыслы совместных учений, уточнены составы национальных контингентов государств - членов ОДКБ и вопросы всестороннего обеспечения.

Он также сообщил, что на переговорах была проведена рекогносцировка районов проведения учений, пунктов управления и размещения личного состава подразделений.