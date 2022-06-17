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Авария на водоводе оставила без воды семь крупных микрорайонов Сочи

Авария на водоводе оставила без воды семь крупных микрорайонов Сочи

Авария на магистральном водоводе произошла в Адлерском районе Сочи, в нескольких микрорайонах ограничена подача воды.

"В Адлере произошел порыв на крупном водоводе диаметром 800 мм. На время ликвидации утечки специалисты будут вынуждены остановить местные насосные станции. В связи с чем с ограничением водоснабжения могут столкнуться жители микрорайонов Адлер, Кудепста, Хоста, Мацеста, Бытха, Светлана и Раздольное", - передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение администрации Сочи.

Питьевую воду населению подвозят автоцистернами, места дислокации которых будут меняться в зависимости от поступающих заявок.

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