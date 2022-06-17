Катамаран с пятью юношами едва не унесло в Каспийское море в Актау

17 июн. 17:59

Спасатели пришли на помощь пятерым парням, которых унесло в Каспийское море на катамаране в Актау, рассказали в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Молодые люди 1999 и 2000 годов рождения отправились на морскую прогулку сегодня днем. Они отплыли далеко от берега, когда начался шторм, волны захлестывали катамаран, а развернуть его, чтобы вернуться на сушу, молодые мужчины не смогли.

"Тогда они позвонили на номер 112 и попросили о помощи. Спасатели в лице Самата Караева и Бейбута Ахметова на катере "Силлер" подплыли к парням и доставили всех в целости и сохранности на сушу", - цитирует сообщение спасателей InAktau.kz.