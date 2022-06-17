Астраханская ОЭЗ будет развивать транспортный коридор Север-Юг с Индией

17 июн. 17:53

Астраханская особая экономическая зона (ОЭЗ) "Лотос" и Индийский бизнес-альянс в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии портовых услуг и грузоперевозок через международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг, - сообщает пресс-служба ОЭЗ.

"Подписано соглашение с Индийским бизнес-альянсом о сотрудничестве в сфере развития портовых услуг и грузоперевозок через МТК. Организация занимается продвижением интересов всего бизнес-сообщества Индии в РФ. Одна из её главных целей - помочь предпринимателям из Индии перенести часть своих предприятий в Россию", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

В альянсе зарегистрировано более 150 участников, организация готова содействовать в организации грузоперевозок на индийском участке коридора и проводить соответствующее переговоры, - отметил президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

Стороны также обсудили возможности реализации проектов индийских компаний в портовой и промышленной особых экономических зонах Каспийского кластера, а также участие в уже реализуемых инвестиционных проектах.