Коков: власти КБР не отказались от идеи привлечения инвестиций

17 июн. 17:37

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) сохраняют планы по привлечению в экономику республики инвестиций, - заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Казбек Коков.

"КБР планирует привлечь до 2030 года инвестиции в сумме 454,4 млрд рублей. Инвесторы готовы реализовать заявленные ими проекты, которые относятся к тем отраслям, в которых мы видим рост: это туризм и сельское хозяйство. Корректировок в свои планы мы не вносим", - рассказал Коков, передает ТАСС.

Напомним, по поручению правительства РФ в регионе создали модель развития республики до 2030 года, куда включены более 50 инвестпроектов по основополагающим для экономики направлениям - создание современных гостиничных комплексов, строительство жилых комплексов, крупных инфраструктурных объектов, а также проекты туристической инфраструктуры, предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, транспортных систем.