Вслед за Европой и Америкой инфляция накрывает Азию

Сегодня большинство стран мира пытается сдержать инфляцию, которая усиливается много месяцев подряд. Среднемировой уровень инфляции составляет тревожные 7,4%.

Как отмечает Asia Times, в США, Великобритании и Германии инфляция выросла до рекордных за 40 лет уровней. Крупнейшие экономики Латинской Америки страдают от инфляции, не виданной более 15 лет. Инфляция в странах Африки к югу от Сахары в этому году составит 12,2%. В Нидерландах показатель текущего года увеличился втрое - до 9,2%, а в Австралии - вдвое - до 5,3%.

Азиатским странам до сих пор удавалось сохранять относительную устойчивость, но теперь всё изменилось. В Таиланде в мае инфляция подскочила до 7,1%, вместо ожидаемых экономистами 5,9%. Это самый быстрый рост с 2008 года. В Индонезии потребительские цены растут самыми быстрыми с 2017 года темпами, а инфляция в Северной Корее каждый месяц, начиная с января, гораздо выше оценок экономистов. В Индии в мае инфляция слегка замедлилась до 7,04%, тем не менее пятый месяц подряд она остается гораздо выше предела, установленного Резервным банком страны. Эксперты предупреждают, что рост спроса на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае может привести к усилению потребительской инфляции к концу года.

Очевидно, что в регионе наблюдается ухудшение инфляционной среды в основном из-за перебоев в цепочках поставок из Китая. Скорее всего, это приведет к тому, что даже самые упрямые центральные банки будут вынуждены действовать, поднимая ключевые ставки.

Центральный банк Малайзии уже поднял ключевую ставку, и за ним, очевидно, в ближайшие месяцы последуют и другие страны, в том числе Индия, Филиппины, Индонезия и Таиланд.

Чтобы сохранить и приумножить состояние во время очередного инфляционного раунда, инвесторам следует пересмотреть свои портфели акций, чтобы убедиться в их рентабельности в новых условиях. В нынешней ситуации вполне разумно обратить внимание на такие сектора, как энергетика, сырье, фармацевтика и потребительские товары с возможностью брендинга.

Инвесторам стоит продолжать вкладывать средства в рынок, обеспечивая диверсификацию своих портфелей, которая является ключом к решению проблемы волатильности.

Так же стоит пересмотреть соотношение акций в портфелях, поскольку облигации стран, которые не были готовы к очередному раунду денежно-кредитного ужесточения со стороны Федеральной резервной системы, объявленному на этой неделе, скорее всего, понесут убытки.

”Поскольку ФРС собирается повысить стоимость заимствования быстрее, чем ожидалось, азиатские страны подвергаются риску оттока капитала и замедлению экономики куда сильнее, чем, например, предусмотрительная Бразилия”, - отмечает Bloomberg.

Ситуация меняется быстро, и чтобы обеспечить благосостояние, инвесторам не стоит быть слишком самонадеянными и пытаться вкладывать средства самостоятельно.