Финляндия попытается бороться с "бензиновым" туризмом из России

17 июн. 17:20

Власти Финляндии, у которой самая протяженная сухопутная граница с Россией в Евросоюзе, - запретила ввоз бензина и дизтоплива в страну физическими лицами в канистрах и других емкостях, - сообщила представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.

"В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому топливо из России теперь можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля", - пояснила сотрудник таможни, передает РИА Новости.

Новые санкции распространяются на всех физических лиц, въезжающих в Финляндию из России на автомобиле, - пояснила она.

Напомним, ранее в Финляндии в приграничных с Россией районах, из-за высоких цен на топливо был крайне популярен "бензиновый" туризм.