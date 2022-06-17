Турпоток на горных курортах Северного Кавказа вырос на 14%

17 июн. 17:16

Туристический поток на горных курортах Северного Кавказа с начала года увеличился на 14% относительно аналогичного периода прошлого года, заявил генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, санкционная политика не оказывает негативного влияния на развитие туризма, напротив, наблюдается "стабильная динамика роста": с января турпоток увеличился на трех курортах.

"Всего их уже посетили почти 850 тыс гостей, это на 14% больше по сравнению с показателями того же периода прошлого года", - цитирует Тимижева ТАСС.

Гендиректор уточнил, что устойчивый рост турпотока происходит на курортах "Эльбрус" и "Архыз", а число гостей "Ведучи" сейчас примерно на уровне 2021 года.