В Северной Осетии появится индустриальный парк

17 июн. 16:51

Первый резидент горнолыжного курорта "Мамисон" Владимир Гуриев намерен создать в Северной Осетии крупный индустриальный парк.

Соглашения о сотрудничестве подписано между главой региона Сергеем Меняйло и инвестором в ходе ПМЭФ.

"Вопрос создания на территории Северной Осетии индустриальных парков обсуждается давно. Это крайне перспективная форма организации ряда производств на одной промышленной площадке", - сообщил Меняйло.

Он добавил, что открытие частного индустриального парка станет стимулом дальнейшему развитию промышленности Северной Осетии, в регионе будут созданы новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в бюджет.

По мнению Гуриева, у бизнеса появится возможность наладить свое производство со всей подготовленной инфраструктурой. "Арендатор, резидент индустриального парка получает не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на подготовленной площадке с подведенными коммуникациями, созданной инфраструктурой, дорожной сетью и всеми возможными согласованиями от надзорных органов. Это позволяет снизить издержки за счет более эффективной организации процессов производства, хранения и транспортировки продукции", - рассказа он.

Парк расположится на территории завода "Ирстоун" в промышленном районе Владикавказа.