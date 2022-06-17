Ни одного факта провоза санкционных продуктов в Россию не зафиксировано в Грузии

17 июн. 16:37

Грузинские пограничники не зафиксировали ни одного факта провоза санкционной продукции в Россию со дня введения санкций, сообщает пресс-служба министерства финансов Грузии.

"Несмотря на то, что после введения санкций прошло фактически больше трех месяцев, на таможне не зафиксировано ни одного факта санкционной продукции", - сказано в заявлении.

При этом в ведомстве отмечают, что ряд грузинских СМИ намерено неправильно интерпретирует заявления об исполнении санкций.

"С полной ответственностью заявляем, что Грузия является примером в плане соблюдения санкций", - отмечается в тексте.

Министерство еще раз повторило заявление главы ведомства Лаши Хуцишвили , что грузинская таможенная служба приостановила больше 90 операций, по которым было подозрение о нарушении санкций.

"Это подтверждает, что экономические границы строго контролируются", - подчеркивается в заявлении.