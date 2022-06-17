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ОДКБ проведет в Казахстане три совместных учения до конца года

ОДКБ проведет в Казахстане три совместных учения до конца года

В Казахстане в 2022 году планируется провести три совместных учения ОДКБ.

В минобороны республики сообщили, что началась подготовка к проведению командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2022", специального учения с силами и средствами разведки "Поиск-2022", специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2022".

Кроме того, в рамках ОДКБ в октябре пройдут учения "Рубеж-2022" на территории Таджикистана и учения с миротворческими силами "Нерушимое братство-2022" на территории Киргизии.

Перегруппировка национальных контингентов государств-членов ОДКБ будет осуществить автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.

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