Новак рассказал о возможных изменениях в добыче нефти и газа в России

17 июн. 16:19

На изменения в добыче нефти и газа в России могут повлиять перемены в транспортно-логистической системе, которыми страна сегодня вынуждена заниматься. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы вынуждены сегодня заниматься, вынуждены перенаправлять на другие рынки наши энергоресурсы", - цитирует его ТАСС.

Ранее Новак сообщил, что на перенастройку нефтяной отрасли России на поставки в новые регионы уйдет несколько месяцев.