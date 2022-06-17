РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новак рассказал о возможных изменениях в добыче нефти и газа в России

Новак рассказал о возможных изменениях в добыче нефти и газа в России

На изменения в добыче нефти и газа в России могут повлиять перемены в транспортно-логистической системе, которыми страна сегодня вынуждена заниматься. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы вынуждены сегодня заниматься, вынуждены перенаправлять на другие рынки наши энергоресурсы", - цитирует его ТАСС.

Ранее Новак сообщил, что на перенастройку нефтяной отрасли России на поставки в новые регионы уйдет несколько месяцев.

7205 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version