Винодельческий форум России впервые пройдет осенью

17 июн. 16:16

В России осенью впервые будет проведен винодельческий форму, на котором отечественные виноделы продемонстрируют свои успехи и достижения, об этом стало известно на полях ПМЭФ.

Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев объявил на площадке "ВиноГрад" о проведении осенью Первого Российского винодельческого форума. Организаторами мероприятия станут Ассоциация виноградарей и виноделов страны и Фонд Росконгресс.

"Виноградарства и винодельческие хозяйства – это перспективные направления развития частного предпринимательства России. Осенью 2022 года площадка Первого Российского винодельческого форма позволит виноделам продемонстрировать свои успехи и достижения, а также обсудить тренды развития на отраслевой площадке", - заявил Киселев.