"Газпром" поможет Дагестану с развитием газомоторного топлива

17 июн. 16:02

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал соглашение с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером соглашение о расширении использования в регионе природного газа в качестве моторного топлива, сообщает пресс-служба главы республики.

"В частности, речь идет о применении газомоторного топлива на автомобильном, водном, железнодорожном транспорте. Планируется совместная работа над проектами по развитию рынка газомоторного топлива, а также автономной газификации на территории республики", - сказано в сообщении.

Документ включает создание парка техники, работающей на природном газе, для государственных и муниципальных нужд, модернизацию производственно-технической базы парка автомобильного транспорта.

"Кроме того, документ предусматривает реализацию мероприятий по подготовке инженерно-технического персонала и водителей", - отмечается в тексте.

Стоит добавить, что для реализации всех намеченных планов будет разработана соответствующая дорожная карта.