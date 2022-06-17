Сбербанк будет развивать социально-экономическую сферу региона

17 июн. 15:52

Дагестан и Сбербанк будут взаимодействовать по ряду социально- и экономически значимых направлений, сообщает пресс-служба главы республики.

Соглашение подписали Сергей Меликов и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

"Сбербанк и правительство Дагестана будут совместно работать над подготовкой программ инфраструктурного развития; поддерживать малый и средний бизнес; повышать уровень общественной безопасности, как на уровне техногенных рисков, так и на уровне кибербезопасности", - сказано в сообщении.

Документ предусматривает развитие программы по цифровизации региона, автоматизации систем, направленных на повышение эффективности управления, реализацию проектов в сфере городского хозяйства "Умный город".

Также стороны будут сотрудничать в совершенствовании системы здравоохранения, образования и общественного транспорта.