Ассортимент парфюма и косметики в России сократился на 25%

17 июн. 15:43

С конца февраля 2022 года ассортимент товаров на парфюмерно-косметическом рынке в России а сократился в среднем на 25%. Об этом в интервью РБК сообщил основатель компании Faberlic Алексей Нечаев.

Он обратил внимание на то, что с рынка уходят прежде всего товары класса люкс, хотя у продавцов пока есть запасы.

В свою очередь, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации и организатор выставки InterCHARM Анна Дычева-Смирнова отметила, что на фоне санкций и нарушения логистики у розничных сетей и дистрибьюторов возникли сложности с поставкой из-за границы готовой косметики и сырья для ее производства в России.

Эксперт напомнила, что парфюмерно-косметический рынок России входит в топ-10 крупнейших в мире по обороту и большую его часть до сих пор занимали зарубежные бренды. По ее словам, на долю импортной продукции приходилось около 60% рынка, а если учитывать локализованное в России производство, то на долю иностранных брендов приходилось 80%.

По ее словам, на поставки из-за рубежа повлияло тройное удорожание логистики и сложности, которые импортеры вынуждены преодолевать при оплате иностранных товаров. Дычева-Смирнова пояснила, что российским компаниям "нужно бесконечно открывать счета в разных банках для осуществления платежей в евро за рубеж, и если раньше эти платежи шли два-три дня, то сейчас процесс затягивается.

"Тушь и шампуни будут, нервничать не нужно. Но придется приспособиться к тому, что каких-то брендов мы, может быть, больше не увидим, но зато у нас будет обилие выбора в разных ценовых категориях, мы сможем познакомиться с качественными брендами из Индии, Китая, Кореи, небольшими европейскими производителями и лучше почувствовать, что такое "сделано в России", а российские производители, надеюсь, не подведут", - цитирует члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации РБК.

Она также поведала, что в настоящее время производители ищут альтернативные источники сырья из других стран и налаживают связи с новыми поставщиками. Эксперт уточнила, что Минмпромторг работает с российской парфюмерно-косметической ассоциацией, чтобы создать базу сырьевую по импортозамещению или наладить поставки или логистическую цепочку от новых поставщиков.

