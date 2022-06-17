Совет Европы приветствует диалог между Баку и Ереваном

17 июн. 15:27

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном положительно оценивает диалог между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.

"Меня обнадеживает ряд встреч, которые состоялись между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также заявления, связанные с работой комиссии по делимитации границы", - цитирует Бурич Sputnik Армения.

По ее словам, стороны должны достичь доверия и примирения. Политик отметила, что Совет Европы приветствует все эти инициативы в этом направлении.