"Эльбрус" меняет ски-пассы на банковскую карту "Мир"

17 июн. 15:14

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в новом сезоне карта "Мир" заменит ски-пасс, соглашение об этом подписали в рамках ПМЭФ институт развития Кавказ.РФ и платежная система "Мир".

"Согласно документу в новом горнолыжном сезоне 2022-2023 года на "Эльбрусе" любители спорта смогут предъявить банковскую карту платежной системы "Мир" в качестве ски-пасса", - сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

Гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев рассказал, что изучается "возможность в дальнейшем расширить применение карты "Мир" как единого цифрового ключа доступа ко всей инфраструктуре горнолыжного курорта "Эльбрус".

"Основная цель (соглашения) - унификация сервисов и стандартов отдыха на всех горных курортах для удобства наших гостей, повышение клиентоориентированности", - рассказал генеральный директор института развития Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

В будущем карту "Мир" планируется использовать также на курортах "Архыз", "Ведучи" и "Мамисон".