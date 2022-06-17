Северная Осетия и Сбербанк договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

17 июн. 14:59

Северная Осетия и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровых цифровых технологий. Соответствующее соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Северной Осетии Сергей Меняйло и председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Согласно документу, в Северной Осетии предполагается внедрение автоматизации и платформенных решений, в частности, проекта в сфере городского хозяйства "Умный город". Цифровизация также охватит системы здравоохранения, образования и городского транспорта.

Меняйло отметил, что подписанное соглашение очень важно для Северной Осетии. "Этот документ для нас имеет важное стратегическое значение и в плане развития новых цифровых технологий, внедрения современных программных решений - от сферы здравоохранения до образования и городского общественного транспорта. Будем работать и дальше в этом направлении", - сказал глава региона.

Помимо этого, сотрудничество Северной Осетии и Сбербанка затронет развитие социальной инфраструктуры, а также поддержку малого и среднего предпринимательства, передает "Интерфакс-Юг".