Мост через Сунжу откроется в Ингушетии

17 июн. 14:58

Мост через реку Сунжа появится в Ингушетии в августе, сообщает пресс-служба администрации Сунженского района.

Сооружение соединит улицы Восточная и Энгельса районного центра. Железобетонный трехпролетный мост длиной в 50 м и шириной 12 м будет рассчитан на двустороннее движение.

По обеим сторонам проезжей части будут оборудованы пешеходные дорожки. Над возведением моста трудятся два десятка специалистов и десять единиц специализированной техники.

Строители уже залили опоры моста и укладывают на них бетонные плиты. Работа завершится в августе.