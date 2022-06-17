Украина не примет Евровидение-2023

17 июн. 15:00

Музыкальный конкурс Евровидение в 2023 году не получится провести на Украине, сообщили организаторы.

"После объективного анализа Референтная группа и совет управляющих песенного конкурса Евровидение с огромным сожалением пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение песенного конкурса Евровидение согласно правилам конкурса не могут быть исполнены UA:PBC (общественной телерадиокомпанией Украины)", - сообщает Европейский вещательный союз.

Конкурс возможно примет Великобритания, организаторы начинают соответствующие переговоры.

Напомним, в этом году на Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.