Эрдоган назвал условие для переговоров с руководством Греции

17 июн. 14:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, при каких обстоятельствах будет готов общаться с руководством Греции.

Он подчеркнул, что для этого Афинам сначала необходимо пересмотреть свое отношение к Анкаре.

"Я не буду больше общаться с ними, пока напротив меня не будет честный политик. Мы ранее сказали, что не будем проводить заседание стратегического совета сотрудничества. Пусть дальше Греция решает сама", - цитирует главу турецкого государства ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

Напомним, 16 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса. В ходе беседы была отмечена значимость открытости каналов связи для обсуждения разногласий и продолжения диалога с прицелом на позитивную повестку.