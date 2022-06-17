Выступление Путина на ПМЭФ отложено из-за хакерских атак

17 июн. 14:37

Президент РФ Владимир Путин принял решение перенести на час своей выступление на ПМЭФ в связи с DDoS-атаками, оно начнется в 15.00.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что фиксируются массированные DDoS-атаки на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации. "К сожалению, там возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную пленарку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, она устраняемая, мы это починим, но на это потребуется время", - рассказал Песков.