В России начнут стимулировать копить на пенсию

17 июн. 14:35

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство работает над созданием системы добровольных пенсионных накоплений, которая будет содержать меры стимулирования россиян к их формированию.

"Мы разрабатываем инструмент пенсионных накоплений с определенными стимулами. Это могут быть, в первую очередь, налоговые стимулы. Вопрос государственного софинансирования имеет место, но он находится в стадии рассмотрения", - цитирует Силуанова РБК.

Ранее он рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений. По его словам, законопроект будет представлен в этом году. Также Силуанов сообщал о принятии законопроекта о переводе пенсионных накоплений граждан из системы обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения.