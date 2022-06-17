17 июн. 14:21

С 1 июля Украина вводит визовый режим с Россией, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Украина вводит визовый режим с РФ... Согласно с запланированным решением кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", - написал он.

Отмечается, что правительство должно принять решение о расторжении соглашения между кабминами Украины и РФ про безвизовые поездки граждан Украины и России и применение некоторых международных договоров Киева с Москвой.

Также глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией.

"Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года", - заявил Ермак в Telegram-канале.