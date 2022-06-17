Чего на самом деле добивается Макрон на Украине?

Встреча трех европейских лидеров с Зеленским в Киеве стала главным событием этой недели, а может, и последних месяцев. Удалось ли Украине добиться от Европы достаточной поддержки, и смог ли Макрон убедить Зеленского в необходимости переговоров?

Итак, накануне впервые с начала спецоперации РФ на Украине в Киев на поезде прибыли руководители Франции, Италии и Германии. Сам факт визита уже был сенсацией, ведь трех политиков критиковали за слишком сдержанную позицию по отношению к России. Некоторых, как эстонского премьера, раздражало что Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги все еще общаются с Владимиром Путиным, ведь общение никак не сочетается с намерением изолировать и ослабить Россию. Кроме этого, в Киеве пару месяцев назад явно не хотели видеть немецкого канцлера. Когда он был с визитом в Польше, Шольц собирался оттуда поехать в Киев, но в последний момент ему сообщили, что в украинской столице его не ждут. Немецкого канцлера команда Зеленского не любит за то, что он тянет с поставками тяжелого оружия Украине.

Конечно, эти проблемы не ушли с повестки дня, ведь Украина так и не получила немецкие БМП, зенитки и танки. Однако личные рукопожатия и заявления Шольца и Макрона в Киеве должны были немного утешить Зеленского и его людей. Больше всего, наверное, киевскому режиму понравились слова Макрона о том, что "Франция всегда поддерживала Украину" и "сделает все возможное, чтобы Украина выиграла эту войну".

Шольц тоже старался показать свое лидерство и сказал, что Германия будет помогать Украине до тех пор, пока Украина не закончит борьбу за независимость. Об оружии Шольц сказал как-то вскользь, за что снова получил порцию критики от консерваторов в бундестаге. Еще одним приятным бонусом для Зеленского стало совместное заявление лидеров Франции, Италии и Германии, в котором они поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Если попытаться заглянуть в эту поездку чуть глубже, то на самом деле, за исключением словесной поддержки и темы вступления в ЕС, для Зеленского в визите европейских лидеров было мало приятного. За кулисами, как пишет немецкая Die Welt, европейцы дали ему понять, что ситуация ужасная. Европа страдает от рекордной инфляции и нехватки российского топлива, и лучше бы Зеленскому сесть за стол переговоров с Путиным и достичь мира, пока Европа не впала в темное Средневековье. Инициатива, похоже, здесь принадлежит французскому президенту. Die Welt пишет, что Макрон якобы заявил, что переговоры об уступках со стороны Украины нужно вести лично Зеленскому. Ни Париж, ни Берлин за него это делать не будут.

Если кто-то считает, что это выдумки немецкого журналиста – хотя речь идет о СМИ, которое всецело на стороне Украины – обратим внимание на ряд других интересных фактов. Перед приездом в Киев Макрон тому же Зеленскому говорил, что Россия – часть Европы, что ее не нужно унижать и с ней нужно договариваться. В газете Times вышли результаты опросов, по которым большинство европейцев готовы на территориальные уступки Украины в обмен на мир и окончание кризиса. В последние месяцы целый ряд известных западных философов и политологов призвали к дипломатии. Не первый раз об этом говорит Патрик Бьюкенен, считающий, что целостность Украины не стоит ядерной войны с Россией. Этот же тезис повторил экс-специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу во вчерашней статье для The American Conservative. На Давосе о необходимости компромисса со стороны Украины заявил легендарный Генри Киссинджер.

Одним из последних таких громких выступлений стали слова президента авторитетного американского Совета по международным делам. Ричард Хаас считает, что "нужно иметь дело с той Россией, которая у нас есть, а не с той, которую мы бы предпочли видеть". А Украине не обязательно "освобождать" Крым и Донбасс военной силой.

Накануне в уже упомянутой газете Die Welt вышло еще одно сенсационное мнение. Автор пишет, что попытки Запада изолировать Россию провалились, и западную политику поддерживают лишь пять стран - Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Остальной же мир во главе с мощным Китаем, Индией и Бразилией не хочет участвовать в натовских интригах. И это тем более плачевно для Запада, потому что на БРИКС приходится треть мировой экономики.

Что у нас получается в сухом остатке. С одной стороны, мы видим, что европейские лидеры едут к Зеленскому и обещают ему всяческую поддержку: финансовую, военную и интеграцию с ЕС. В то же время США и Евросоюз уже поняли, что одолеть военным путем и изолировать экономически Россию не удастся. Это не означает, конечно, что НАТО отдаст Украину на милость Кремлю. Нет. Однако страны НАТО, поддерживая одной рукой Украину, чтобы она совсем не рассыпалась, все-таки будут добиваться от Киева уступок, которые устроят Россию. Какие это будут уступки и устроят ли они Россию на самом деле – это тема долгой дискуссии.