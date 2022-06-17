Новые мутации омикрона обещают вскоре крупную волну COVID-19

17 июн. 14:01

Заболеваемость коронавирусом снова растет сразу в нескольких странах, причина - новые мутации омикрон-штамма, пишет РИА Новости.

Растет заболеваемость в странах Европы, где привито 90% населения. В Португалии ежедневно выявляют 50-70 тыс заболевших, в основном это вариант штамма ВА.5, который впервые появился в Южной Африке в феврале.

В Германии заболеваемость за неделю повысилась вдвое, в Швейцарии и Франции ВА.5 вытесняет ВА.2 (стелс-омикрон), суточный прирост больных растет. В Великобритании число госпитализаций и смертность уже превышают показатели мартовской волны ковида.

Вспышка заболевания отмечается на Восточном побережье США, там распространился подвариант BA.2.12.1, заболеваемость растет с середины мая и в сутки превышает 200 тыс.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) квалифицировал варианты BA.4 и BA.5 как "вызывающие озабоченность" и предсказал "значительное увеличение числа новых случаев COVID-19 в ЕС в ближайшие недели и месяцы".

"Ковид никогда не будет эндемичным. Это эпидемическое заболевание. И оно останется эпидемическим из-за особенностей самого вируса. Мирно жить с ним не получится", - заявляет один из ведущих экспертов в области эпидемиологии профессор Университета Нового Южного Уэльса Райн Макинтайр.

В России варианты омикрона ВА.4 и BA.5 выявляются пока в единичных случаях, однако к середине лета ситуация может резко ухудшиться - некоторые волны приходили к нам с задержкой в полтора-два месяца, напомнил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.