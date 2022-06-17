Еврокомиссия рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в ЕС

17 июн. 13:32

Еврокомиссия не стала рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен.

"Грузия разделяет тот потенциал, который есть у Украины и Молдовы. У нее сильная заявка, особенно в направлении сильного частного сектора экономики рыночной ориентации. И для успеха страна должна собраться политически и определить повестку для структурных реформ в направлении Евросоюза", – цитирует ее Sputnik Грузия.

По словам фон дер Ляйен, этот путь должен быть ассоциирован с обязательными реформами, объединением гражданского общества и в направлении общей политической поддержки.

"Поэтому рекомендуем предоставить Грузии европейскую перспективу, и прежде чем предоставим статус кандидата, вернемся к вопросу и посмотрим, насколько она удовлетворяет условиям", – заключила она.

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от ЕС политического и символичного решения, подчеркнув, что Грузия – ведущая среди стран "Ассоциированного трио".