Норвегия вводит новый пакет санкций против России

17 июн. 13:20

Власти Норвегии вводят очередной пакет антироссийских санкций, в том числе ограничения наложены на импорт нефти.

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию", - сообщил глава МИД страны Анникен Хюитфельдт.

Запрет на импорт нефти из России вступает в силу немедленно, однако включает переходные периоды - до 5 декабря этого года для сырой нефти, до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Кроме того, скандинавское государство вводит запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание аудиторских и бухгалтерских услуг юридическим лицам или правительству РФ.

Также Норвегия включила в санкционные списки 65 человек и 18 компаний. Всего под санкции страны попали 1158 человек и почти 100 компаний.