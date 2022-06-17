Еврокомиссия рекомендовала дать Киеву статус кандидата в ЕС

17 июн. 13:19

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Коллегия Еврокомиссии сегодня рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление. Мы предлагаем статус кандидата, но потом надо будет работать над реформами", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, пишет ТАСС.

Руководитель ЕК отметила, что, если саммит ЕС 23-24 июня даст согласие Украине на предоставление статуса кандидата, то, чтобы переговоры о вступлении в ЕС смогли начаться, "Украине нужно провести ряд реформ: усилить судебную систему и борьбу с коррупцией, а также провести деолигархизацию". Фон дер Ляйен подчеркнула, что после получения статуса кандидата страна "может быстро двигаться в ЕС, но может двигаться в обратную сторону при отсутствии необходимого прогресса".