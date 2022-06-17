Казахстанец вошел в тренерский штаб Apple

17 июн. 13:13

Преподаватель информатики в физико-математической школе Нур-Султана Куаныш Магауин стал первым в стране сертифицированным Apple-тренером по языку программирования Swift, сообщает министерство образования Казахстана.

Теперь учителю доступны посещения эксклюзивных мероприятий Apple Education, где лучшие разработчики со всей планеты делятся новыми проектами в образовательной сфере.

Как отметил сам учитель, IT-индустрия в настоящее время является очень популярным направлением в Казахстане, в том числе в образовательной сфере. Он добавил, что Казахстан входит в число немногих стран, где применяются электронные учебники, дневники, а экзамены и олимпиады проходят в онлайн-режиме.

"На курсах Apple нас обучали основам разработки мобильных приложений с помощью языка программирования Swift. Менторы проводили лекции на английском языке. В моей группе учились, в основном, IT-специалисты с большим опытом работы по разработке приложений. Я был единственным учителем в группе. Я счастлив, что смог сдать все экзамены и получил статус тренера Apple. В ближайшее время планирую проводить в школе курсы по созданию мобильных приложений для учащихся и делиться опытом с коллегами", – рассказал Магауин.

Стоит отметить, что благодаря заслугам преподавателя статус Apple Authorized Training Center for Education автоматически присуждается и образовательному учреждению, в которой он работает.