ВС Турции ликвидировали на севере Ирака шестерых террористов

17 июн. 13:10

Турецкая армия ликвидировала шесть боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что военные нейтрализовали боевиков в зоне операции "Коготь-Замок", которая в настоящее время проходит в трех районах Ирак.

В Минобороны также подчеркнули, что ВС Турции продолжат устранять угрозу терроризма в регионе, передает агентство Anadolu.

Напомним, ВС Турции начали операцию "Коготь-Замок" в Ираке 18 апреля 2022 года.