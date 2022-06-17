Шенген изменит правила въезда иностранцев

17 июн. 13:07

Процедуры въезда в страны Шенгенской зоны изменятся через несколько месяцев, предупреждает АТОР.

Решение связано с "укреплением внутренней безопасности", противодействием нелегальной миграции, борьбой с трансграничной преступностью и терроризмом.

В странах Шенгена начнут работать Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES).

EES будет использоваться для регистрации путешественников из третьих стран. Она сможет фиксировать отказы в пересечении границы, эффективно выявлять лиц, просрочивших пребывание в Европе, а также случаи мошенничества с документами.

Пограничные власти всех стран Шенгенской зоны смогут в режиме реального времени использовать все визовые записи.

Отмечается, что добросовестным туристам система EES облегчит путешествия: просканировать паспорт и отпечатки пальцев можно будет в биометрических киосках, разрешение на въезд или выезд будет даваться автоматически.