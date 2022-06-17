На Ставрополье неизвестные "заминировали" несколько вузов и колледжей

17 июн. 12:52

В пятницу, 17 июня, в Ставрополе и Пятигорске поступили сообщения о минировании ряда вузов и колледжей. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили главы этих городов.

В частности, глава Ставрополя Иван Ульянченко рассказал, что неизвестные "заминировали" Северо-Кавказский федеральный университет, пединститут, медуниверситет, политехнический и строительный техникумы. По его словам, сообщения о минировании они прислали на электронную почту.

Ульянченко также отметил, что в настоящее время экстренные службы проверяют здания вузов и колледжей.

В свою очередь, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что поступило сообщение о минировании Пятигорского института Северо-Кавказского федерального университета. Проводится эвакуация, добавил он.