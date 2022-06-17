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Турция намерена довести объем экспорта до одного триллиона долларов

Турция намерена довести объем экспорта до одного триллиона долларов

\Турция намерена довести объем экспорта до $1 трлн. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании глав представительств правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Турецкий лидер напомнил, что в период прихода к власти ПСР в 2002 году объем экспорта Турции находился на уровне $36 млрд, а сегодня правительство ставит перед собой амбициозную цель в разы увеличить этот показатель в десятки раз.

"Цель правительства - довести объем экспорта до $500 млрд долларов, а затем увеличить этот показатель вдвое. Рост экспорта сопряжен с увеличением масштабов занятости. Увеличивается производство, развивается туризм. Вне всяких сомнений, Турция станет одной из восходящих звезд 21-го века", - цитирует его агентство Anadolu.

Помимо этого, Эрдоган отметил, что в настоящее время экономика Турции испытывает давление от резкого скачка цен на энергоносители, произошедшего из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, руководство республики прилагает все усилия для минимизации ущерба и поддержки населения страны.

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