"Казахстан может нарастить нефтедобычу"

17 июн. 12:28

Казахстан обладает достаточным количеством запасов для увеличения добычи нефти в 2025 году до 100 млн т, при плане добычи на 2022 год в 87,5 млн т, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Из ближнего будущего - в 2025 году у нас плюс 12 млн тонн нефти сверху, то есть у нас 100 млн тонн нефти добыча", - сказал он в беседе с журналистами в рамках ПМЭФ.

Далее Акчулаков добавил, что республика не использовал еще и трети своих возможностей по добыче нефти, и при необходимости может увеличить добычу.