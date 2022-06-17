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Медведев – США: Россию не изменить, Россию не наказать

Медведев – США: Россию не изменить, Россию не наказать

Попытки США наказать Россию за плохое поведение безуспешны, потому что политику иностранного, тем более ядерного государства никак не изменить, выразил уверенность зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Еще раз о бессмысленном американском доктринерстве. Крупнейшая держава решила наказать других за плохое поведение – Россию, Китай, Иран, КНДР. Естественно, безуспешно, поскольку политику иностранного (а тем более – ядерного) государства никак не изменить. Ни на йоту", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Медведев выражал уверенность в том, что Запад продолжит попытки уничтожения экономики России.

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