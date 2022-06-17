Медведев – США: Россию не изменить, Россию не наказать

17 июн. 12:21

Попытки США наказать Россию за плохое поведение безуспешны, потому что политику иностранного, тем более ядерного государства никак не изменить, выразил уверенность зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Еще раз о бессмысленном американском доктринерстве. Крупнейшая держава решила наказать других за плохое поведение – Россию, Китай, Иран, КНДР. Естественно, безуспешно, поскольку политику иностранного (а тем более – ядерного) государства никак не изменить. Ни на йоту", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Медведев выражал уверенность в том, что Запад продолжит попытки уничтожения экономики России.