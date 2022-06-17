Гия Бургвадзе расскажет о солнце, побеждающем мрак, в Тбилиси

17 июн. 12:16

В Bugadze Gallery 18 июня откроется персональная выставка работ известного грузинского художника Гии Бугадзе под названием "Кожа солнца" (Skin of The Sun). Выставка продлится всего пару часов – с 19:00 до 21:30.

"Я понял! Время не уходит, а меняется. Есть только то, что имеет свое "другое". Луч, свет, как и мысль, могут быть такими же текучими, как вода; плотными, как почва; дрожащими, как воздух и жгучими, как огонь. Свет имеет способность преодолевать тьму через страдания, борьбу, и таким образом родиться, произвести чудо – цвет! Так что цвет – это свет рождающих страданий и радость осознания. В финале он превратится в золото. А золото есть твердый лик солнца, его кожа, которая не только ни цвет, ни земля, ни вода, ни воздух, она сама есть свет, побеждающий все, зло и мрак", – описание идеи выставки Гией Бургвадзе Sputnik Грузия.

Гия Бугадзе грузинский художник-монументалист, специализируется на росписях и фресках. Также работает художником-постановщиком для театра и кино. Известность ему принесла серия картин "Жизнь Картли".