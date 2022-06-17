Хулуси Акар: Финляндия и Швеция угрожают НАТО

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, находясь на натовском саммите в Брюсселе, заявил, что Швеция и Финляндия представляют угрозу не только для Анкары, но для всего НАТО.

Он пояснил, что такую угрозу создает предоставление этими странами политической, финансовой и военной поддержки террористическим группировкам, пишет Анатолийское агентство новостей.

В доказательство министр обороны Турции сообщил, что турецкие военные обнаружили несколько шведских противотанковых орудий в ходе спецопераций на севере Сирии и Ирака – их использовали местные боевики.

Также Хулуси Акар подчеркнул, что проблему НАТО создают и ограничения на поставки вооружений в Турцию, которые не соответствуют духу военного блока. При этом Турция – единственная страна НАТО, которая борется с террористическими угрозами на множестве направлений, и является, по сути, последним барьером на пути распространения террора в Европе.

"С одной стороны, они говорят "давайте усилимся и объединимся против всех угроз Альянсу", но с другой стороны, они же вводят оружейное эмбарго против Турции. В то время как террористические группировки получаются неограниченную поддержку", - обратил внимание министр обороны Турции.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор "МК Турция", основатель телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев, Запад стремится убедить Анкару отказаться от ее требований к Швеции и Финляндии, игнорируя турецкие потребности в сфере безопасности. "Если они нуждаются в том, чтобы Швеция и Финляндия стали частью НАТО, а в этом нуждаются в первую очередь Британия и США, то им стоило бы услышать турецкие требования. Тем не менее, пока они планируют убедить Турцию другими способами и вместо исполнения ее условий предложить иной договор", - сказал он.

"Турция, разумеется, права, когда требует от Швеции и Финляндии свернуть поддержку Рабочей партией Курдистана, а ее союзники по НАТО поступают, мягко говоря, неправильно, когда не разделяют это опасение. Глава МИД Мевлют Чавушоглу подчеркивает, что НАТО – не просто военный блок, а блок тех, кто солидарен в понимании безопасности; однако, если по ключевой проблеме терроризма понимания и солидарности нет, то для блока это очень странно", - подчеркнул Яшар Ниязбаев.

"Турция будет настаивать на своих условия еще долгое время, не один год. Финляндия и Швеция, желающие быть частью НАТО, вроде бы говорят, что пытаются выполнять требования Турция; что интересно, они сами признают РПК террористической организацией. Но дело в том, что люди, которые покидают Турцию и приезжают в Европу, живут не только в скандинавских странах, а везде, причем в Германии больше, чем где-либо. Поэтому я не думаю, что Финляндия и Швеция захотят изменить свое отношение к понятию политического убежища", - предупредил востоковед.

"Кроме того, если в вопросе РПК все более или менее однозначно, то есть и более неопределенные случаи: люди, которые могут симпатизировать, но не участвовали в террористических атаках, или гюленисты. С турецким определением террора в Европе никто не соглашается. Когда обсуждался вопрос евроинтеграции Турции в 2015 году, не было согласия по определению терроризма: Европа изначально выступила против подхода Турции к этом определению. То есть в текущем процессе можно увидеть институциональное противостояние: европейская цивилизация и турецкий консерватизм", - заключил Яшар Ниязбаев.