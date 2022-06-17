Мадуро прибыл с визитом в Азербайджан

17 июн. 12:09

Президент Азербайджана Николас Мадуро находится с официальным визитом в Азербайджане.

Как передает "АзерТадж", в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух государств, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Мадуро встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Отмечается, что глава государства посетил Аллею шехидов в Баку, а также возложил венок к монументу "Вечный огонь".

Затем Мадуро осмотрел панораму Бакус самой высокой точки города. Президенту подробно проинформировали об Аллее шехидов и проведенных в городе работах по благоустройству.