Мадуро прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Азербайджана Николас Мадуро находится с официальным визитом в Азербайджане.
Как передает "АзерТадж", в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух государств, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Мадуро встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
Отмечается, что глава государства посетил Аллею шехидов в Баку, а также возложил венок к монументу "Вечный огонь".
Затем Мадуро осмотрел панораму Бакус самой высокой точки города. Президенту подробно проинформировали об Аллее шехидов и проведенных в городе работах по благоустройству.