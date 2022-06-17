Мэру Феодосии грозит увольнение

17 июн. 12:07

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить мэра Феодосии Андрея Лебедева, если в городе не будет наведен порядок до 22 июня.

"Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего", - написал глава Крыма в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что до 22 июня все руководство, чиновники и депутаты города должны выявить и заняться решением проблем на пляжах, придомовых территориях, проездах. "При этом не просто бездумно фиксируя проблемы жителей, а решая конкретные вопросы", - указал Аксенов.

Он добавил, что в городе не видно и результатов деятельности и местных депутатов.

Андрей Лебедев - экс-глава городского хлебокомбината - был избран главой администрации Феодосии в декабре 2021 года.